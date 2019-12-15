توصيات الرئيس روحاني للسفير الإيراني لدى روسيا

وأشار حجة الإسلام حسن روحاني إلى العلاقات الطيبة والتعاون الدولي والإقليمي بين طهران وموسكو متمنيا النجاح للسفير جلالي في إنجاز المهام الموكولة اليه.

وأكد الرئيس روحاني على الحاجة إلى السعي لتقديم قدرات بلدنا للمستثمرين والقطاعين العام والخاص، والسعي لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ودعم العلاقات الشاملة مع روسيا كدولة صديقة وجارة .

بدوره أكد السفير الإيراني لدى الاتحاد الروسي كاظم جلالي، أثناء تقديم تقرير عن حالة العلاقات الإيرانية مع روسيا في مختلف القطاعات، على الجهود والجدية في طريق أداء مهامه الدبلوماسية وتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الشامل بين طهران وموسكو.

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