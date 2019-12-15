١٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ٦:٠٤ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83595554
٠ Persons

سمات

ممثلة ايرانية تفوز بـ "جائزة افضل ممثل" في مهرجان فرنسا للافلام السياسية

ممثلة ايرانية تفوز بـ "جائزة افضل ممثل" في مهرجان فرنسا للافلام السياسية

طهران/15كانون الاول/ديسمبر/ارنا- حازت الممثلة الايرانية "الناز شاكر دوست" على جائزة "افضل ممثل" عن دورها في فيلم "ليلة اكتمال القمر"، من اخراج المخرجة الايرانية "نرجس آبيار"، وذلك في قسم الافلام الروائية الطويلة لمهرجان "کارسون" للافلام السياسية في فرنسا.

وتنافست شاكردوست مع عدد من الممثلات الشهيرات على الصعيد العالمي مثل "بينيلوبة كروز" و"كييرا كريستينا نايتلي" و"ساندرين بونير"، اللواتي قمن بأدوار فی فیلمی "شبكة الزنبور" و"أسرار رسمية "، حيث تمكنت الممثلة الايرانية من التفوق عليهن وبالتالي احراز لقب افضل ممثلة في مهرجان فرنسا للافلام السياسية.

علما ان فيلم "ليلة اكتمال القمر" حصد جوائز هامة اخرى في هذا المهرجان ومنها  جائزة افضل فيلم حسب راي هيئة التحكيم الطلابي؛ كما فاز باربع جوائز خلال مشاركته في حدثين سينمائيين على الصعيد الدولي.

انتهى**2018/ ح ع **

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 7 =