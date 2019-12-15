ممثلة ايرانية تفوز بـ "جائزة افضل ممثل" في مهرجان فرنسا للافلام السياسية

وتنافست شاكردوست مع عدد من الممثلات الشهيرات على الصعيد العالمي مثل "بينيلوبة كروز" و"كييرا كريستينا نايتلي" و"ساندرين بونير"، اللواتي قمن بأدوار فی فیلمی "شبكة الزنبور" و"أسرار رسمية "، حيث تمكنت الممثلة الايرانية من التفوق عليهن وبالتالي احراز لقب افضل ممثلة في مهرجان فرنسا للافلام السياسية.

علما ان فيلم "ليلة اكتمال القمر" حصد جوائز هامة اخرى في هذا المهرجان ومنها جائزة افضل فيلم حسب راي هيئة التحكيم الطلابي؛ كما فاز باربع جوائز خلال مشاركته في حدثين سينمائيين على الصعيد الدولي.

انتهى**2018/ ح ع **