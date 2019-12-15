ايران بلغت الاكتفاء الذاتي في المجالات العلاجية

وفي تصريح له اليوم الاحد، قدم "فاضل" نبذة عن مسيرة التقدم عقب انتصار الثورة الاسلامية، وصولا الى الفترة الراهنة؛ مشيرا في السياق الى الشحة الملحوظة خلال الحقبة الماضية من حيث الكوادر الطبية الوطنية وضرورة الاستعانة بالاطباء الاجانب وما ترتب عليها من مشاكل عديدة.

واوضح رئيس جميعة الجراحين الايرانيين : ان المرضى الايرانيين كانوا في السنوات الماضية مضطرين الى مغادرة البلاد لغرض العلاج وعلى سبيل المثال التوجه الى بريطانيا وامريكا لاجراء عمليات جراحية للقلب.

وتابع، لكن اليوم وبفضل الجهود والهمم المستدامة شهد وسط التعليم الطبي تقدما كبيرا في ايران وتحققت على اثره انجازات عظيمة في مجالات عديدة؛ وعليه فقد اصبح بامكان الاكباء الايرانيين اجراء عمليات جراحية في مجالات القلب وزرع الكلى والكبد داخل البلاد لتجنيب المواطنين معاناة السفر الى الخارج لاغراض علاجية.

انتهى ** ح ع