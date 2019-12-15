السينما الايرانية هي سينما فريدة وأصيلة وحقيقية

وفي حديث لمراسل ارنا اليوم الأحد، قال المعد الكوسوفوي للأفلام الوثائقية وتون نوركلاري (Veton Nurkollari) من الاعضاء الاجانب في هيئة تحكيم مهرجان سينما الحقيقة بنسخته الثالثة عشرة، ان السينما الايرانية تفتح نافذة واسعة للعالم على الثقافة والتقاليد في ايران بشكل عام.

وتضم هيئة التحكيم في قسم مسابقة الافلام الوثائقية القصيرة والمتوسطة في المهرجان كلا من نوركلاري والمعد الصيني للأفلام الوثائقية منغ شيه (Meng Xie) ومساعد رئيس مؤسسة فارابي السينمائية في إيران رائد فريدزاده .

واضاف نوركلاري الذي يتولى منصب المدير الفني لمهرجان دوكو فست (DokuFest) للافلام القصيرة والوثائقية في مدينة بيريزن (Prizren) في كوسوفو: نحن عرضنا في المهرجان عددا من الاعمال السينمائية القصيرة للسينمائيين الايرانيين بمن فيهم علي عسكري وفرنوش صمدي تقديرا لهما حيث شاركا في هذا المهرجان فضلا عن عرض فيلم للمخرج الايراني مهرداد اسكوئي فيه.

وتابع انه تم عرض فيلمين آخرين للمخرج الايراني عباس كيارستمي في مهرجان دوكوفست بالتزامن مع وفاة هذا المخرج الشهير لنقدم من خلال هذا العرض صورة عن أعماله السينمائية الفاخرة مفصحا عن حبه للسينما الايرانية لانها تعتبر سينما فريدة وأصيلة وحقيقية، فضلا عن تعبيره عن دهشته واعجابه بالتغطية الاعلامية الواسعة لهذا الحدث الفني من قبل المراسلين.

من جانبه، قال منغ شيه في حوار لمراسل ارنا، ان الشخصيات السينمائية الشهيرة بمن فيهم عباس كيارستمي واصغر فرهادي وجعفر بناهي تركوا أثرا خالدا في ذاكرة السينمائيين وهواة السينما في العالم وعلى سبيل المثال تم عرض افلام ايرانية مثل "انفصال نادر عن سيمين" في الصين حيث تلقت ترحبيا واسعا من قبل عشاق السينما الصينيين.

واشار الى المهرجانات السينمائية التي تقام دوريافي الصين مثل مهرجاني بكين وشنغهاي للافلام حيث تستضيف جميعها افلام ايرانية.

هذا وبدا فعالياته مهرجان سينما الحقيقة بنسخته الـ13 في 9 من شهر كانون الاول/ ديسمبر ويستمر حتى غد الإثنين 16 من هذا الشهر.

انتهى**2018/أ م د