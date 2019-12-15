استاذة إيرانية تحصل على براءة اختراع مركبات نانوية بوليمرية 

وفي حديث لمراسل إرنا اليوم الأحد، قالت هذه الباحثة: ان الغرض من اختراع هذه المركبات النانوية هو امتصاص الموجات الميكروية الدقيقة لأن هذه الأنواع من الموجات موجودة بكثرة في نمط حياتنا اليومية الحاضرة، وفي بعض الأحيان والأماكن قد لا تكون مناسبة لجسم الإنسان ومن الضروري امتصاصها بواسطة بعض المواد من أجل تفادي إلحاق الضرر بالجسم.

وتابعت نخعي، بانها استخدمت في اختراعها خيوط البوليستر التي يمكن استخدامها في نسيج الملابس، وإذا تم إنتاج هذه المركبات البوليمرية على شكل حبيبات ومن ثم تحولت إلى خيوط، فإن الثوب المصنوع من هذا الغزل سيكون قادرا على امتصاص الأمواج الميكروية.

وأردفت، انه فضلا عن أنسجة الملابس، يمكن كذلك استخدام هذه المركبات النانوية البوليمرية في صناعة البناء.

انتهى**أ م د

