ظريف يجري مباحثات مع مساعدة الامين العام للامم المتحدة

جاء هذا اللقاء على هامش منتدى الدوحة 2019 الذي افتتحه الامير القطري امس السبت بحضور جمع من كبار المسؤولين في مختلف الدول بمن فيهم رئيس وزراء ماليزيا ماهاتير محمد، و وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وبحث الجانبان الايراني والاممي خلال هذا اللقاء في آخر التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وسبل التعاون بين طهران ومنظمة الامم المتحدة ازاء ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد التقى وزير الخارجية الايراني باعضاء "مجموعة المخضرمين" (THE ELDERS) التابعة للامم المتحدة، والتي تضم امناء عامين سابقين للمنظمة الاممية؛ حيث قدم شرحا حول اهداف ايران الكامنة في مبادرة "هرمز للسلام".

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