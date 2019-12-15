وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يستعرضان العلاقات الثنائية في الدوحة

وفي وقت سابق من اليوم، اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع اعضاء "مجموعة المخضرمين" (THE ELDERS) التابعة للامم المتحدة، والتي تضم امناء عامين سابقين للمنظمة الاممية؛ حيث قدم شرحا حول اهداف ايران الكامنة في مبادرة "هرمز للسلام".

كما التقى برئيس الوزراء القطري "الشيخ بن ناصر آل ثاني"، وبحث معه بشأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران والدوحة، فضلا عن قضايا المنطقة.

واجرى مباحثات ايضا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"؛ وفي لقاء اخر له، اليوم على هامش منتدى الدوحة، التقى وزير الخارجية الايراني بمساعدة الامين العام للامم المتحدة السيدة "روزماري ديكارلو" واستعرض معها القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

و وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى العاصمة القطرية مساء أمس السبت للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 واجراء مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين وجمع من نظرائه المشاركين في هذا الحدث.

انتهى ** ح ع