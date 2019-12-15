ضبط 17 طنا و874 كغم من المخدرات في بوشهر

وفي اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في المحافظة اليوم الأحد، أضاف تركمان منش انه تم ضبط 11 طنا و600 كغم من إجمالي المخدرات المضبوطة في المحافظة منذ بداية العام الحالي، بالقرب من الطريق البحري.

وتابع، ان قوات دائرة الإستخبارات العامة، وشرطة مكافحة المخدرات، وخفر السواحل، وفيلق الإمام الصادق عليه السلام، والقوات البحرية للحرس الثوري، وقوات جمارك بوشهر شاركت في ضبط هذا الكم من المخدرات منذ بداية العام الحالي.

وبين انه تم خلال هذه الفترة تفكيك 32 عصابة كبيرة للمخدرات في محافظة بوشهر والقبض على ألفين و372 شخصا متورطا في جرائم المخدرات، فيما تم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تفكيك 37 عصابة للمخدرات والقبض على ألفين و464 من المتورطين في هذه الجرائم.

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