مؤشر صادرات قطاع التعدين يرتفع 7 في المئة 

طهران/15 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمعادن ان الانتاج والصادرات في قطاع التعدين سجل نموا من حيث الكم والسعر بنسبةـ 7.2 و6.1 بالمئة على التوالي، في 7 أشهر خلال الفترة من 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وأضافت اليوم الأحد رئيسة قسم التعدين والمواد المعدنية "الهه مكري" بالوزارة، انه وبحسب احصائيات مصلحة الجمارك فقد تم تصديرمواد ومنتجات معدنية بحجم 2.18 مليون طن بقيمة 4.631 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

واشارت الى أن سبائك الصلب تصدرت قائمة التصدير بحجم 3.742 مليون طن بقيمة 1.418 مليار دولار تلاها خام ومكثف الحديد بقيمة 683 مليون دولار، والمنتجات الفولادية الطويلة بـ 668 مليار دولار، وكاثود النحاس 475 مليون دولار وغيرها من المنتجات.

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