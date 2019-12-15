ايران...انتاج النفط في حقول غرب كارون يرتفع الى 450 الف برميل يوميا

وقال بورهنغ، في تصريح أدلى به للصحفيين الاحد، إن الرقم القياسي للانتاج والذي بلغ 450 الف برميل من النفط يوميا قد تم تسجيله في حقول منطقة غرب كارون.

واضاف: إنه خلال الاعوام الستة الماضية شهد انتاج النفط من الحقول المشتركة (مع العراق) في منطقة غرب كارون ارتفاعا بحجم 250 الف برميل يوميا.

واوضح إن شركة النفط الإيرانية الوطنية تهدف إلى زيادة الإنتاج من هذه الحقول بما يصل بما يربو على مليون برميل يوميًا لغاية عام 2025، مع استخراج اكثر من 50 بالمئة من الحقول المشتركة.

ولفت بورهنغ الى ان منطقة غرب كارون في خوزستان تضم 14 حقلا نفطيا منها 7 حقول مشتركة مع العراق.

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