متحدث مجلس صيانة الدستور يؤكد على الاستفادة من امكانيات الدستور

وقال كدخدائي في حديثه خلال ندوة عقدت مساء الاحد حول موضوع مراجعة الدستور، ان مراجعة الدستور ليست امرا غير ممكن ، ولكن يتوجب اولا الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة في اطار الدستور ومنها المادة 59 (المتعلقة بالاستفتاء) وفيما لو لم يساعد هذا الامر في حل المشاكل فبامكاننا حينها ان نتوجه لتعديل الدستور.

واضاف، ان المادة 177 من الدستور تتضمن مسالة مراجعة الدستور ، اذ لو شعر المجتمع في وقت ما بان الدستور بحاجة الى مراجعة وايجاد تغييرات فيه فلا اشكالية في ذلك وينبغي البحث عن آلية ذلك.

واوضح بان هنالك سلسلة مبادئ واسس في كل دستور لا تتغير ففي الدستور الفرنسي مثلا لا يمكن تغيير مبدا "الجمهورية" وفي دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية فان لنا مبادئ دينية غير قابلة للتغيير في اطاره.

واضاف كدخدائي، ان رئيس السلطة القضائية تحدث اخيرا عن الجريمة السياسية وقال انه ينبغي تشكيل محكمة للبت فيها ، اذن ان هذا الامر يعد ضمن الامكانيات المتاحة في اطار الدستور ، فلماذا لا نستفيد منها؟.

وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، انه لو تم تنفيذ الدستور بصورة صحيحة ومع ذلك ظلت هنالك نقائص ، فحينها يمكننا التوجه نحو مراجعة وتعديل الدستور ، فلا احد يمنع مراجعة الدستور بل المهم هو انه ما هي حاجاتنا التي ننشدها.

واكد كدخدائي ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الراهن، لافتا الى ان القانون الراهن للانتخابات يعود الى فترة الثمانينات من القرن الماضي ولا يبلي طموحات المرحلة الراهنة وبحاجة الى تعديل من اجل ايجاد برلمان فاعل ونشط.

انتهى ** 2342