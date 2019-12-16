نمو صادرات السلع الايرانية عبر حدود آستارا بنسبة 17 بالمائة

وقال محمد رضا نازك في تصريح صحفي الاحد، انه خلال الاشهر الثمانية الماضية تم تصدر 382 الفا و 342 طنا من السلع عبر حدود آستارا (المحاذية لجمهورية آذربيجان) اي بزيادة نسبتها 17 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، انه خلال الفترة ذاتها بلغ حجم السلع الواردة الى المحافظة 77 الفا و 198 طنا اي بانخفاض قدره 3 بالمائة.

واشار الى ترانزيت السلع عبر المحافظة وقال، ان حجم سلع الترانزيت عبر المحافظة بلغ خلال الاسهر الثمانية الماضية 156 الفا و 298 طنا من ضمنه 132 الفا و 405 اطنان عبر حدود آستارا و 23 الفا و 893 طنا عن طريق ميناء انزلي.

انتهى ** 2342