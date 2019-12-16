المصور الإيراني يفوز بذهبية مهرجان قرغيزيا للصور

ونظم مهرجان فيلارمونيا الدولي للصور من قبل جمعية المصورين الآسيويين بالتعاون مع فوكوس في قيرغيزيا وتحت رعاية الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي (FIAP) وجمعية المصورين الأمريكيين (PSA)، والصور التي اختيرت للمهرجان، تسجل في FIAP ، فضلا عن درج اسم المصور لنيل لقب الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي.

وأقيم المهرجان في ست فئات صور حرة لون واحد وحرة ملونة وفئة الصورة والناس والأطفال ومقاطع موسيقية، وحصل المصور الإيراني من محافظة زنجان (شمال غرب ) بهرام بيات على الميدالية الذهبية في فئة الموسيقى.

كما حاز المصور الإيراني أيضا على ميداليتي تكريم اخريين في فئة الناس والموسيقى .

وعرضت صور الفنان بهرام بيات،( 23 عاما)، في أكثر من 30 معرضا في إيران وفي العديد من البلدان حول العالم.

وقد فاز بالعديد من الألقاب والجوائز في المهرجانات الوطنية والدولية.

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