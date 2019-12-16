ذا جابان تايمز: زيارة روحاني إلى طوكيو توفر فرصة لتخفيف التوترات

وكتبت صحيفة جابان تايمز في تقرير الاثنين، أن زيارة الرئيس الإيراني لليابان تبدأ في 19 ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو.

وأفادت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الياباني آبي أكد في مقابلة، إن هدف حكومته هو تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

وصرحت الصحيفة، أن اليابان وإيران تعملان حاليا على المراحل النهائية لتنسيق الزيارة، وهو أمر حاسم بالنسبة للبلدين، وأن الاتفاق النووي 2015 والاستقرار في الشرق الأوسط، مهم جدا بالنسبة لطوكيو.

واضاف التقرير، ان الرئيس روحاني سيحضر قمة كوالالمبور في ماليزيا، ومن ثم سيتوجه الى اليابان، كما ان طوكيو أعلنت إنها تسعى إلى مبادرات دبلوماسية لتخفيف التوترات.

وكتبت صحيفة جابان تايمز، أن طهران تسعى إلى المضي قدما في الاتفاق النووي، شريطة رفع العقوبات كون الاتفاق النووي وقع في مقابل رفع العقوبات.

وأضافت الصحيفة اليابانية، أن انسحاب امريكا من الاتفاق النووي والحظر المفروض على طهران، قد دفع إيران إلى تخفيض بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ومن المحتمل أن يطلب آبي من روحاني امتثال إيران لالتزاماتها.

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