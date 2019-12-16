١٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٠:١٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83596002
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الرئيس روحاني يهنئ الرئيس جومارت توكاييف بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس روحاني يهنئ الرئيس جومارت توكاييف بالعيد الوطني لبلاده

طهران/ 16 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في رسالة بعثها الي الرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" بالذكري السنوية الثامنة والعشرين لاستقلال بلاده وأكد علي ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين علي جميع الاصعدة الثنائية والأقليمية والدولية.

وجاء في جانب من رسالة الرئيس روحاني الي الرئيس توكاييف : يسعدني ان أتقدم لكم وللشعب الكازاخي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكري الثامنة والعشرين لاستقلال جمهورية كازاخستان.

وقال رئيس الجمهورية : أود أن أعرب عن ارتياحي لتنمية التعاون بين البلدين خلال العقود الثلاثة الماضية بما يحقق المصلحة المشتركة .

كما أعرب روحاني عن أمله في استمرار المشاورات وتوسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية في ضوء الجهود المشتركة .

وفي الختام تمني الرئيس روحاني من الباري تعالي موفور الصحة والسلامة للرئيس جومارت توكاييف والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الكازاخستاني.

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