الرئيس روحاني يهنئ الرئيس جومارت توكاييف بالعيد الوطني لبلاده

وجاء في جانب من رسالة الرئيس روحاني الي الرئيس توكاييف : يسعدني ان أتقدم لكم وللشعب الكازاخي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكري الثامنة والعشرين لاستقلال جمهورية كازاخستان.

وقال رئيس الجمهورية : أود أن أعرب عن ارتياحي لتنمية التعاون بين البلدين خلال العقود الثلاثة الماضية بما يحقق المصلحة المشتركة .

كما أعرب روحاني عن أمله في استمرار المشاورات وتوسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية في ضوء الجهود المشتركة .

وفي الختام تمني الرئيس روحاني من الباري تعالي موفور الصحة والسلامة للرئيس جومارت توكاييف والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الكازاخستاني.

انتهى** 2344