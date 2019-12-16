الخطوة الأولى لكرة الطائرة الشاطئية الإيرانية لاقتناص بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو

وانطلقت الجولة الأولى من تصفيات كرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد طوكيو في مدينة ويزاغ بالهند اليوم الاثنين.

وتمكن الفريق الإيراني الأول (ألف) بتشكيلة "بهمن سالمي" وآرش وكيلي" من الفوز بنتيجة 2-0 أمام سريلانكا، كما هزم الفريق الإيراني الثاني (ب)، الذي يضم "رحمان رئوفي" و"حامد ميرزا" فريق سريلانكا الثاني (ب).

وإذا نجح فريقا كرة الطائرة الشاطئية في هذه المنافسات، فسوف يصعدان الى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو وسيقتنص الفريق الفائز من قارة آسيا بطاقة التأهل لألعاب طوكيو الأولمبية 2020.

انتهى