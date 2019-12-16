١٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٣١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83596446
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الجامعات ليست مكانا لدعاية الاحزاب السياسية

الجامعات ليست مكانا لدعاية الاحزاب السياسية

طهران / 16 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - قال امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية "حجة الاسلام سعيد رضا عاملي" : ان الجامعات ليست مكانا لدعاية الاحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي .

وفيما يتعلق بدعاية مرشحي الانتخابات البرلمانية في الجامعات اكد حجة الاسلام عاملي اليوم الاثنين لارنا : ان اجواء ومناخ الجامعات يجب ان يكون هادئا لممارسة نشاطاتها العلمية  .

واضاف : ان جميع النشاطات الدعائية للمرشحين يجب ان تكون خاضعة للقوانيين الانتخابية، مصرحا : ان الجامعات ليست مكانا لتعليق الصور والنشاطات الدعائية.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة المصادف 21 شباط /فبراير 2020 .

وقد قام 406 من اعضاء الهيئات العلمية في الجامعات بالتسجيل لخوض السباق الانتخابي البرلماني .

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