الجامعات ليست مكانا لدعاية الاحزاب السياسية

وفيما يتعلق بدعاية مرشحي الانتخابات البرلمانية في الجامعات اكد حجة الاسلام عاملي اليوم الاثنين لارنا : ان اجواء ومناخ الجامعات يجب ان يكون هادئا لممارسة نشاطاتها العلمية .

واضاف : ان جميع النشاطات الدعائية للمرشحين يجب ان تكون خاضعة للقوانيين الانتخابية، مصرحا : ان الجامعات ليست مكانا لتعليق الصور والنشاطات الدعائية.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة المصادف 21 شباط /فبراير 2020 .

وقد قام 406 من اعضاء الهيئات العلمية في الجامعات بالتسجيل لخوض السباق الانتخابي البرلماني .

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