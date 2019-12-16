١٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83596543
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16 شركة ايرانية تقوم بتصميم وتصنيع قطع غيار الطائرات

16 شركة ايرانية تقوم بتصميم وتصنيع قطع غيار الطائرات

طهران / 16 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايراني «علی عابدزاده» عن السماح لـ 16 شركة محلية للقيام بتصميم وتصنيع قطع غيار الطائرات.

وقال عابدزاده اليوم الاثنين في تصريح صحفي بمناسبة اسبوع النقل : ان مصانع الطائرات الغربية ومع بداية الحظر الامريكي الجائر امتنعت من تزويد ايران بقطع الغيار والمعلومات بهذا الشأن .

واضاف ان منظمة الطيران المدني الايراني وخلال عام قامت بأعطاء اجازات الى 16 شركة ايرانية لتصميم وتصنيع قطع غيار الطائرات.

واكد ان عدد من هذه الشركات تعمل في المجال المعلوماتي للملاحة الجوية وهذا يعتبر تطورا مهما في ظل الحظر الامريكي .

وبين عابدزاده ان هذه الشركات ومنذ عام تقوم بتصنيع قطع غيار الطائرات وان منظمة الطيران المدني تدعمها بكل ما تملك .

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