وزير الأمن: المخدرات احدى جذور الإرهاب

وأضاف محمود علوي اليوم الاثنين في اجتماع خاص مع المدراء العامين وأمناء مجلس تنسيق مكافحة المخدرات في جميع أنحاء البلاد: خلال مراقبتنا لمداخل الطرق والمدن لحماية الأمن ومكافحة الإرهاب ومعالجة حالات انعدام الأمن، نشاهد حالات من تجارة المخدرات مما يشعرنا بالمسؤولة للتصدي لها.

وتابع: في مجال مكافحة الإرهاب، وكما نتصدى لتيارات وعناصر الإرهاب، يجب أن نحارب جذوره ايضا، وإن المخدرات هي أحدى جذور الإرهاب.

واشار وزير الأمن الى وجود إرادة إقليمية لمكافحة المخدرات ، موضحا بان الدول المجاورة كما إيران باتت ضحية المخدرات، منوها الى هذه النقطة، أن إستراتيجية القوى العالمية، تفسر الدفاع المشروع والجهاد الإسلامي بأنه إرهاب، لكنهما تتجاهل الإرهاب الذي يخدم مصالحها، ولديها نفس هذا الموقف المزدوج في موضوع مكافحة المخدرات .

انتهى