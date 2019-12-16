43 جامعة ايرانية على قائمة الافضل في العالم الاسلامي

وبحسب التقرير ، فقد ضمت قائمة الجامعات العالمية الاكثر تفوقا جامعات طهران والحرة الاسلامية والشريف الصناعية واصفهان الصناعية وجامعة طهران للعلوم الطبية والخدمات الصحية، وامير كبير الصناعية، وغيرها من الجامعات الايرانية البارزة والتي احتلت المراكز الاول حتى الحادي والثلاثين لهذه القائمة.

والى جانب هذه الجامعات، جاءت اسماء جامعات اخرى في البلاد، بما فيها جامعة الامام الخميني (رض) الدولية، وكرمانشاه الطبية، ومازندران الطبية، وشيراز الصناعية، ضمن الجامعات البارزة عالميا نظرا لتفوقها في مختلف المجالات العلمية والاكاديمية.

وبحسب رئيس مركز ISC العلمي، فان معاییر التقییم تأخذ بعين الاعتبار 7 معايير اساسية في مجال اختيار الجامعات المتفوقة وهي : مستوي الاستشهاد العلمي، والتعاون العلمي، وامكانية التوصل بحرية الى الاصدارات العلمية، والتنوع بين الجنسين في الجامعات والانتشارات والهيئة العلمية ونتائج البحوث.

ولفت دهقان الى ان ايران وعلى غرار الاعوام السابقة احرزت المركز الاول بين الدول الاسلامية من حيث اجمالي الجامعات المتوفقة عالميا.

انتهى**م م**1049