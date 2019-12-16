السفير الياباني في طهران: الشركات اليابانية تأمل بمستقبل إيران

واضاف "سايتو ميتسوجو" اليوم الاثنين في اجتماع تطوير العلاقات التجارية بين ايران واليابان، والذي عقد في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران : مهمتي هي الحفاظ على تطوير العلاقات بين البلدين، وان حفظ وتوسيع هذه العلاقات أمر مهم للغاية بالنسبة لليابان، مضيفا ان هذا العام يصادف الذكرى التسعين لتأسيس علاقات البلدين، ولأول مرة بعد 41 عاما، زار رئيس الوزراء الياباني طهران للقاء الرئيس الإيراني وقائد الثورة الاسلامية.

وصرح بإن السيد آبي كان يحاول لعب دورا لاحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا : أن زيارة الرئيس روحاني إلى اليابان تأتي في هذا الاطار، ومن المتوقع أن تتوسع العلاقات بين البلدين.

واضاف الدبلوماسي الياباني إنه بسبب الظروف الصعبة في المنطقة، فان العلاقات الاقتصادية بين البلدين غير كافية، مضيفا ان الشركات اليابانية تأمل بمستقبل إيران وما زالت موجودة في إيران، وقامت بانجاز مشاريع في قطاعات مثل البيئة والرعاية الصحية والوقاية من الكوارث.

انتهى