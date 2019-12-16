البريد الوطني الايراني في قائمة افضل 40 بريدا عالميا

وقال عضو مجلس ادارة شركة البريد الايرانية "محمدرضا قادري" في حوار مع مراسل وكالة ارنا ان شركة البريد الوطنية دخلت في قائمة افضل 40 شركة بريد عالمية بعد ما كانت في العام 2018 في المرتبة 48 عالميا.

واكد ان ايران في المراكز الاولى من حيث النشاط التقني برغم الحظر الامريكي المفروض.

وكانت ايران قد ازاحت الستار قبل يومين عن الطائرات المسيرة لاستخدامات البريد، وهي من تصميم وتطوير شركة معرفية محلية وتحظى بامكانيات مثل الإدارة المركزية والتوجيه وتسليم الطرود البريدية.

وقال وزير الاتصالات آذري جهرمي بهذا الشان :ان الطائرات المسيرة تمتاز بالإدارة المركزية وقدرات التوجيه ويمكنها تسليم واستلام الطرود وتم اختبار جميع الشؤون البريدية عليها وبالامكان استخدامها لتقديم الخدمات في المدن وفي اطار انشطة جمعية الهلال الأحمر والإغاثة الخاصة.

وتابع: ان الرئيس التنفيذي لشركة البريد الوطنية تباحث مع مسؤولي الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر اليوم لتحديد المسارات كثيرة الاستخدام في مجال الإغاثة طوال اليوم بحيث يمكن استخدام الطائرات المسيرة بدلاً من المروحيات وهو ما يزيد من السرعة ويخفض الكلفة.

ولفت الى انه بعد الكشف عن الطائرات المسيرة البريدية، اتصلت شركة البريد التركية للحصول على خبراتنا في هذا المجال ونقل تجارب وإبداعات إيران في إنتاج الطائرات المسيرة.

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