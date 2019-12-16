ربيعي:حظر خطوط الملاحة الايرانية خطوة استفزازية ضد الشعب الايراني

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اعتبر ربيعي الاجراءات الامريكية الاخيرة بفرض الحظر على خطوط الملاحة الايرانية، بانها تندرج في اطار الاجراءات الاستفزازية ضد الشعب الايراني.

واضاف: ان طريقنا هو التحدث وشرح المواقف مع الشعب، والتي أعتقد انه كان ينبغي أن نتحدث عنها أكثر، بان اميركا ليست لها القدرة على الاستمرار في هذه الاجراءات، وهذا هو أقصى ضغط على ايران.

ونفى المتحدث باسم الحكومة، مزاعم وزير الخارجية الامريكيب مايك بومبيو بان ايران نفذت هجمات صاروخية على المراكز الاميركية في العراق، وقال: ليس لدى اميركا اية أدلة في هذا الصدد، وبسبب التدخلات الاميركية فان الاوضاع في العراق يشوبها الغموض، لذا فان الهجوم على القاعدة الأميركية أمر طبيعي، وقد أدركت دول المنطقة أن ايران لا تشكل أي خطر على شعوب المنطقة.

وحذر ربيعي قائلا: في حالة ارتكابها أي خطأ، فان اميركا ستتلقى ردا قاصما.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان زيارة الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، لليابان لا علاقة لها بالولايات المتحدة، قائلاً: "الأصدقاء اليابانيون يحملون رسائل أو مبادرات نرحب بها لسماعها، وسندرسها بجدية ولكن ليس لدينا خطط محددة مسبقًا".

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