اللواء سلامي : نحن ملتزمون لنجعل البلاد في غنى عن الاجانب

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال تفقه معرض "طلائع الخطوة الثانية للثورة" المقام بـ "جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية"، وصف اللواء سلامي هذه الجامعة بانها واحدة من أفضل الجامعات الايرانية في ضوء أعضاء هيئة التدريس المتميزة على صعيدي البلاد والعالم.

وتابع : هذه الجامعة تمضي قدما بالاتجاه الصحيح لتصبح واحدة من الجامعات الطبية الرائدة عالمیا.

فیما اشار الی اتخاذ جميع الخطوات الاولية من اجل التحرك نحو الاهداف الكبرى، اكد قائد عام الحرس الثوري : نحن في المجالات التي نتعرض خلالها لضغوط دولية، نحقق مزيدا من التقدم وذلك انطلاقا من قدراتنا الذاتية وطاقات شبابنا.

ولفت اللواء سلامي الى القول : ان ما شاهدناه اليوم في معرض "طلائع الخطوة الثانية للثورة"، جسّد خطوات في غاية الايجابية والروعة رغم انها تمهيدية، لكن لايمكن المضي في اي مسار طويل دون اتخاذ هكذا خطوات.

انتهى ** ح ع