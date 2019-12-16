جهانغيري : قادرون بتظافر الجهود على تذليل الصعوبات واجتياز التحديات

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اشار جهانغيري الى ان ما تمرّ بها ايران اليوم من تحديات ومشاكل، اقل بكثير من الفرص الفريدة المتاحة في البلاد؛ مردفا : نحن قادرون من خلال التعاون الجماعي العبور من هذه المخاطر والصعوبات.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى محاولات الامريكيين الرامية لتدمير الاقتصاد الايراني؛ منوها بالدور الكبير الذي يضطلع به رواد الاعمال الايرانيين في دعم مسيرة الاقتصاد داخل البلاد.

وتابع قائلا : ان العدو يسعى الى تقديم صورة سيئة حول مستقبل ايران؛ بما يستدعي منّا جميعا بأن نضع آفاقا مستقبلية في جميع المجالات والاصعدة لتفويت الفرصة على اعدائنا.

وشدد جهانغيري على كافة المسؤولين والاحزاب ونشطاء المجتمع المدني والنخب والجامعيين، بضرورة تحديد آفاق مستقبلية من شأنها ان تلبي حاجات ومطالب الشعب في ظل الظروف الراهنة.

انتهى ** ح ع