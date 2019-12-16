"إيفا" الإيراني يفوز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان فيتري الفرنسي 

وشارك في الحفل الختامي أهالي مدينة فيتري، ومنطقة بريتاني، ورئيس بلدية فيتري، والنائب عن أهالي منطقة بريتاني في البرلمان الفرنسي، ورئيس دار ثقافات العالم في هذا البلد الى جانب المخرجين الإيرانيين المدعوين الى المهرجان.

وخلال مراسم الإختتام، تم اهداء الجائزة الأولى الى فيلم "إيفا" الإيراني-الأرميني من إخراج المخرجة الإيرانية "آناهيد آباد"، فيما تقاسم فيلما دار في الشارع رقم 41 (خانه اي در خيابان 41) للمخرج "حميد رضا قرباني"، وسكان الفلل (ويلايي ها) للمخرجة "منير قيدي" كلتا الجائزتين الثانية والثالثة.

وألقى خبير سينمائي يمثل جمعية نقاد السينما ومدير احدى الشركات السينمائية في فرنسا كلمة خلال المراسم أشاد فيها بالدور والمكانة المرموقة للمرأة والطفل في الأفلام الإيرانية، وعبر عن اعجابه بالقصص الرومانسية التي تشكل الحبكات الأساسية لجميع الأفلام الستة المشاركة في المهرجان.

انتهى**أ م د

