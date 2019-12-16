انطلاق اول رحلة جوية مباشرة بين باكو ومشهد

واعلن مدير عام المطارات بمحافظة خراسان الرضوية "محمود اماني"، في تصريح له بالمناسبة، ان تسيير هذه الرحلة تمّ بواسطة شركة "بوتا" الاذربيجانية للطيران بالتعاون مع شركة "باكو – استار" السياحية في اذربيجان، وايضا و واحدة من شركات الطيران الايرانية.
واضاف اماني، ان تسيير هذه الرحلة جاء في سياق تنمية العلاقات بين ايران واذربيجان وتيسير الظروف لزوار مرقد الامام الرضا (عليه السلام).
واوضح، ان رحلة باكو - مشهد الجوية المباشرة، والتي انطلقت اعتبارا من اليوم (16 كانون الاول / ديسمبر) بواسطة الخطوط الجوية الاذربيجانية، ستتواصل خلال يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، على ان يتم زيادتها لتجري بصورة يومية قريبا.
انتهى ** ح ع
مشهد المقدسية / 16 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – حطّت اليوم الاثنين، اول رحلة جوية مباشرة قادمة من العاصمة الاذربيجانية باكو، في مطار "الشهيد هاشمي نجاد" بمدينة مشهد المقدسة (في محافظة خراسان الرضوية – شرق).
واعلن مدير عام المطارات بمحافظة خراسان الرضوية "محمود اماني"، في تصريح له بالمناسبة، ان تسيير هذه الرحلة تمّ بواسطة شركة "بوتا" الاذربيجانية للطيران بالتعاون مع شركة "باكو – استار" السياحية في اذربيجان، وايضا و واحدة من شركات الطيران الايرانية.
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