مجمع تبريز لتصنيع المعدات والآلات يصدر منتجاته الى سوريا 

وقال عباسبور، في تصريح أدلى به في الاجتماع التنسيقي الثاني عشر للمؤسسات التابعة لوزارة العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية الايرانية في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب-مركزها مدينة تبريز)، إن 10 ملايين دولار ستضاف الى القيمة الأولية للصفقة الموقعة لتصدير المعدات والآلات الى سوريا.

واضاف: ان منتجات مجمع تبريز الصناعي سجلت ارتفاعا من 6-7 مكائن خراطة الى 17 أو 18 ماكنة اسبوعياً.

وتابع: إن المجمع ينتج حاليا مختلف مكائن الخراطة والحدادة والطحن والبرادة ومكائن CNC عالية الجودة ويعمل فيها نحو 735 شخصاً.

ولفت الى ان مجمع تبريز صدر منتجاته مؤخرا الى المانيا وتركيا والعراق وارمينيا حيث دلل ذلك على جودتها التي حازت على رغبة الزبائن في مختلف بلدان العالم.

ويمتد عمر مجمع تبريز لانتاج المعدات والمكائن الصناعية الى أكثر من 50 عاماً، ويعد أحد أكبر المصانع في هذه المدينة ، وينتج أنواعا مختلفة من الآلات الصناعية مثل الأدوات الآلية ، الضواغط الصناعية ، مضخات المياه ، المحركات الكهربائية ، شاحنات الرفع ، محركات الديزل ، مكائن النسيج ، المخارط، آلات طحن ، مكائن الحفر، معدات الصب وآلات التصنيع، وأجهزة التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC).

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