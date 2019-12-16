السفير الفرنسي بطهران يؤكد رغبة وجدية بلاده للحفاظ على الاتفاق النووي

وخلال لقائه المتحدث ومساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، بهروز كمالوندي، تباحث السفير الفرنسي بشأن آخر اوضاع الاتفاق النووي وتبادل وجهات النظر بشأن اجراءات مختلف الاطراف وتوقعاتها بهدف الحفاظ على هذا الاتفاق، نظرا لخفض ايران التزاماتها ازاء عدم تنفيذ الاطراف الاوروبية التزاماتها.

وأشار تيبو الى جهود فرنسا باعتبارها عضوا في الاتحاد الاوروبي واحد اطراف الاتفاق النووي، مجددا رغبة وجدية بلاده واوروبا لحفظ هذا الاتفاق.

كما بحث الجانبان بشأن التعاون الثنائي في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، بما فيها الانصهار النووي والأدوية المشعة فضلا عن تنمية وتطوير العلاقات في مجال الانشطة النووية السلمية.

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