العشائر الرحل الايرانية قدمت 10 آلاف شهيد دفاعا عن البلاد

وفي كلمته التي القاها الاثنين خلال الملتقى الثاني لشهداء العشائر الرحل في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، قال العميد سيف، ان التعبئة العشائرية كانت ضمن اولى القوات التي سارعت للدفاع عن البلاد ضد العدو خلال فترة الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وقدمت في هذا المسار 10 آلاف شهيد في الدفاع عن البلاد.

واضاف، ان العشائر الرحل في البلاد تضم في الوقت الحاضر مليونا و 200 الف شخص وهنالك تعبوي واحد او اثنان من كل اسرة منها.

واكد العميد سيف بان العشائر الرحل كانت على الدوام طليعية في الدفاع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية ولها دور مهم جدا في الحفاظ على امن البلاد خاصة في المناطق الحدودية.

انتهى ** 2342