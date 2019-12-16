السيد عبدالملك الحوثي يؤكد أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين

وافاد موقع "المسيرة نت" ان عبدالسلام اوضح أن السيد عبدالملك أكد على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين خاصة التعامل اللاإنساني الذي يحصل بحقهم في سجون دول العدوان ومرتزقتها.

وأضاف أن السيد عبدالملك تطرق خلال لقائه غريفيث إلى السياق المأساوي في معاناة الأسرى واستمرار احتجاز المرأة سميرة مارش.

وتابع رئيس الوفد الوطني انه "جرى التأكيد خلال اللقاء على الحال الإنساني المتردي الذي فاقمه العدوان والحصار واستمرار إغلاق مطار صنعاء وبقاء مدينة الدريهمي تحت الحصار".

ولفت إلى أن السيد عبدالملك أشار إلى وجود جوانب مهمة في اتفاق السويد يجب أن تحتل مزيدا من الاهتمام والتنفيذ من قبل الأمم المتحدة.

وحول الموقف من السلام ذكر عبدالسلام أن "السيد عبدالملك جدد التأكيد على موقفنا الثابت وحرصنا الدائم على السلام وتعاطينا الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه".

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