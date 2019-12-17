وزير الصحة الايراني: الف مشروع صحي جاهز للتدشين في البلاد

وخلال لقائه مساء الاثنين محافظ همدان ومدراء القطاع الصحي في هذه المحافظة الواقعة غرب ايران، ان عدد الاسرّة التي تضاف الى الاسرّة الموجودة في 66 مستشفى في البلاد سيبلغ حتى نهاية العام الجاري 8100 سرير (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

واوضح بان عدد اسرّة المستشفيات في انحاء البلاد كان قبل 6 اعوام 96 الفا وسيرتفع حتى نهاية الحكومة الحالية اي بعد نحو عامين الى 140 الفا.

واشار وزير الصحة الى الضغوط الاميركية اللاانسانية ضد ايران في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي وقال، رغم غلق الاميركيين كل الطرق امام ايران الا ان حجم النقص في الادوية في البلاد انخفض الان الى الثلث مما كان عليه في العام الماضي وان الادوية الاساسية والمواد الخام في مصانع الادوية ومعدات غرف العمليات متوفرة في المستودعات لعام كامل.

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