ايران...شركة "اكسين" خوزستان تصدّر 35 الف طن من صفائح الصلب

وقال امين ابراهيمي في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" الاثنين على هامش اليوم الختامي لمعرض معدات صناعة النفط والغاز في خوزستان الذي اقيم في مدينة اهواز مركز المحافظة الواقعة جنوب غرب ايران، ان هذه الشركة بتصديرها اكثر من 35 الف طن من صفائح الصلب باحجام مختلفة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس)، قد سجلت رقما جديدا في صادراتها تخطت به الرقم الذي سجلته في العام 2016 وكان 28 الف طن.

واضاف، ان انتاج الشركة خلال الفترة المذكورة (الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري) بلغ 570 الف طن من صفائح الصلب.

واشار الى ان 4 اسواق جديدة اضيفت خلال العام الجاري الى اسواق صادرات الشركة وقال، رغم الحرب الاقتصادية والحظر الشديد على المعاملات البنكية والتجارية الايرانية فقد استمرت صادرات صفائح الصلب الى دول الاتحاد الاوروبي خلال العام الجاري ايضا.

واوضح بان صادرات الشركة الى الاتحاد الاوروبي كانت تم حتى العام الماضي عن طريق الشركات التجارية الايرانية في حين قمنا خلال العام الجاري بابرام عقود مع الزبائن الاوروبيين بصورة مباشرة للمرة الاولى.

وقال ابراهيمي، ان صادرات الشركة الى الاتحاد الاوروبي كانت تجري خلال الاعوام من 2016 الى 2018 بعد ابرام الاتفاق النووي واثر الغاء الحظر الغربي في حين ان صادرات العام الجاري للاتحاد جرت رغم الحظر الشديد على المعاملات البنكية وتجارة الصلب الايرانية.

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