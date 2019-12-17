روحاني يغادر إلى ماليزيا للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019

وجاءت زیارة روحانی الى كوالالمبور تلبیة لدعوة رئيس الوزراء الماليزي یرافقه وفد سیاسي و اقتصادي رفیع المستوى.

يشار إلى أن القمة التي تنعقد اعتباراً من 18 حتى 21 ديسمبر الجاري في مركز مؤتمرات كوالالمبور، تهدف إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حل جديد لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامة.

كما تهدف إلى إيجاد شبكة بين القادة المسلمين والمفكرين والعلماء والمثقفين من شتى أرجاء العالم، إضافة إلى إعادة إحياء الحضارة الإسلامية.

و يشارك في القمة 400 من أبرز زعماء و الشخصیات السیاسیة و المفکرین من 52 بلدا منهم الرئيس حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المالیزي بوصفه رئيس القمة.

قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 هي قمة اسلامية دعا اليها رئيس الورزاء الماليزي مهاتير محمد كقمة اسلامية مصغرة تشارك فيها خمس دول هي ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، وذلك بهدف تسليط الضوء على مشاكل العالم الإسلامي و إيجاد حلول لها.

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