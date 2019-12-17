جهانغيري: حجم التجارة الإيرانية يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام

وأضاف جهانغيري في كلمة بالاجتماع الثاني للمنتدى الوطني "الايثار الاجتماعي" اليوم الثلاثاء، أن الأمريكيين استخدموا طاقتهم القصوى لشل الاقتصاد الإيراني، وبذلوا كل ما في وسعهم، وحتى أعلنوا بشكل رسمي أنهم يريدون تصفير صادرات النفط الإيرانية.

وأشار الى تبادل اكثر من 100 مليون طن من السلع بين الموانئ ايران وباقي الدول في فترة 21 مارس/آذار حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مؤكدا أن اميركا ضلت عاجزة ازاء هذا الواقع.

وأكد جهانغيري على أن الاقتصاد الايراني ورغم الصدمة النفسية التي تلقاها، لايزال صامدا، غير أن هذا لايعني انه بأفضل حال، منوها الى أن الاميركيين كانوا يتوقعون أن نواجه شحا بالسلع في العام الفائت، غير أن ايران وبفضل الله تتمتع بثروات ومنها موقعها الجغرافي ومجاورتها لـ 15 بلدا.

انتهى