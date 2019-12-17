خلال عامين..ايران ستغطي 99% من احتياجاتها من الادوية محليا

واشار قانعي الى انتاج ايران وفي القريب العاجل 33 صنفا من الادوية البيولوجية محليا وقال: تشير التقارير ان 97بالمائة من الادوية التي يتم استهلاكها يتم تصنيعها محليا وان 67 بالمائة من مادة(APIs) المستخدمة تصنيع الاودية هي الاخرى محلية.

واوضح ان ايران ومنذ عامين حتى الان تقوم حاليا بانتاج 22 صنفا من الادوية البيولوجية، مبينا ان مجموع الادوية الحيوية عالميا يبلغ 140 نوع.

واشار قانعي الى ان ايران تقف بالمرتبة الثانية في إنتاج الأدوية البيولوجية في آسيا، حيث تقوم بإنتاج 22 عقارا في هذا المجال.

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