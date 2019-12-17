١٧‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83597678
٠ Persons

سمات

خلال عامين..ايران ستغطي 99% من احتياجاتها من الادوية محليا

خلال عامين..ايران ستغطي 99% من احتياجاتها من الادوية محليا

طهران / 17 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال أمين لجنة تطوير التكنولوجيا البيولوجية التابعة لدائرة رئاسة الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا "مصطفى قانعي" ان ايران ستقوم ولفترة اقصاها عامين بانتاج 99 بالمائة من احتياجاتها من الادوية محليا، مبينا انه يتم حاليا انتاج 97 بالمائة منها في الداخل.

واشار قانعي الى انتاج ايران وفي القريب العاجل 33 صنفا من الادوية البيولوجية محليا وقال: تشير التقارير ان 97بالمائة من الادوية التي يتم استهلاكها يتم تصنيعها محليا وان 67 بالمائة من مادة(APIs) المستخدمة تصنيع الاودية هي الاخرى محلية.

واوضح ان ايران ومنذ عامين حتى الان تقوم حاليا بانتاج 22 صنفا من الادوية البيولوجية، مبينا ان مجموع الادوية الحيوية عالميا يبلغ 140 نوع.

واشار قانعي الى ان ايران تقف بالمرتبة الثانية في إنتاج الأدوية البيولوجية في آسيا، حيث تقوم بإنتاج 22 عقارا في هذا المجال.

انتهى**م م** 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 4 =