ايران..توفير 6ملايين دولار بانتاج ادوية لعلاج السرطان

وقالت المديرة التنفيذية لشركة «اکسیر نانو سینا» المعرفية "مهناز قمي" ان الشركة تقوم بانتاج الادوية المضادة للسرطان ومنها «سینا دوکسوزوم» و«سینا کورکومین» و«سینا آمفولیش» وهناك عقارين جديدين باسم «سینا نومین» و«سینا لیو» تنتظران اصدار التراخیص للانتاج.

واوضحت قمي ان الشركة وفي العام 2013 وللمرة الاولى في الشرق الاوسط قامت بانتاج دواء لعلاج للسرطان يستخدم لمرضى سرطان الثدي المصابين بألامراض القلبية وكذلك لعلاج سرطان المبيض والذي يتم تسويقه باسم «سینا دوکسوزوم».

واضافت انه بانتاج هذه الادوية تم توفير ستة ملايين دولار لاستيرادها سنويا مبينة تصديرها الى عدد من دول العالم ومنها الصين وسوريا وكازاخستان.

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