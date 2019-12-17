مؤشرات أداء التجارة البحرية لا تزال إيجابية رغم الحظر

واضاف "محمد راستاد" اليوم الثلاثاء في احتفال أقيم اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم النقل حضره نواب مجلس الشورى الاسلامي ومحافظو المحافظات الجنوبية ونشطاء القطاع الخاص في موانئ البلاد، أن القطاع البحري عمل على إخلاء وشحن 107 ملايين طن من البضائع هذا العام، بزيادة أربعة في المئة عن العام الماضي رغم الحظر.

وقال إن الواردات غير النفطية وصلت إلى 23 مليون طن في العام الجاري ، بزيادة 15 ٪ عن العام السابق.

وصرح راستاد، أن الصادرات غير النفطية بلغت 38.6 مليون طن ، منوها الى ارساء 6 الاف سفينة عابرة للمحيطات في الموانئ الإيرانية والتي سجلت زيادة بنسبة 6 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرين، إن أداء الموانئ في قطاع الصادرات والواردات أظهر عدم فاعلية العقوبات الاقتصادية .

وصرح بإن مسار استثمارات القطاع الخاص في موانئ البلاد هذا العام كان إيجابيا وبقيمة 5 الاف و500 مليار تومان .

انتهى