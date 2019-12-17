إطلاق مركز أوراسيا للدراسات الاقتصادية

وأفاد مراسل ارنا في موسكو اليوم الثلاثاء، أن أنشطة هذا المركز تشمل، معرفة السوق وبحث الفرص والتحديات التي تواجه تطوير سوق التجارة الأوروآسيوية واقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض ودورات التدريب والدراسات الاقتصادية والتجارية .

ومن البرامج الاخرى لمركز الدراسات الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، تشجيع وتطوير التجارة بين البلدان الأوراسية والاستخدام الواسع للابتكار وجذب الاستثمار وحماية مصالح مجتمع الأعمال في المؤسسات الحكومية والمؤسسات المستقلة ودعم رواد الأعمال وتطوير العلاقات مع دوائر الأعمال في البلدان والمنظمات التجارية الدولية وتقديم الدعم لحل نوعية النزاعات المدنية وتطوير التحكيم ونشر مبادئ التجارة الحديثة والمسؤولية الاجتماعية في بيئة العمل الخلاق وتشكيل صورة إيجابية لمنتجي السلع والخدمات.

الجدير بالاشارة الى أن الممثليات الرسمية للمركز سيتشكل على المدى القصير في خمس دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، وقد أعلن مسؤولو هذا المركز أنه على المدى الطويل سيكون له تمثيل نشط في أكثر من 40 دولة ومنظمات دولية .

انتهى