وزير الطرق: ميناء جاسك تحول الى منطقة اقتصادية حرة

وفي ملتقى حول تسهيل عمليات وتطوير الخدمات البحرية والموانئ عقد اليوم الثلاثاء في طهران، أشار "محمد إسلامى" ، إلى بعض الموانئ في البلاد التي تتمتع بمزايا المنطقة الحرة، وقال أن تحويل بعض الموانئ الى منطقة اقتصادية خاصة مدرج أيضا على جدول الأعمال، وفي اطار تسهيل استيعاب البضائع والسفن في الموانئ، فقد وافق مجلس الشورى الاسلامي على تحويل ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان الى منطقة اقتصادية حرة .

وأكد وزير الطرق على ضرورة زيادة التعاون الدولي لجذب الأسواق المنافسة وتابع: يجب أن نكون قادرين على تحسين أداء الموانئ في الاقتصاد غير النفطي.

وقال إن تنمية التجارة في قطاع البحار يجري متابعته في لجان مشتركة مع دول المنطقة.

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