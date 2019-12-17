السفير الايطالي : الواقع الايراني يختلف عما يصوره الاعلام الدولي

واضاف برونه اليوم الثلاثاء خلال لقائه محافظ قزوين: ان الرؤية التي يطرحها الاعلام الدولي عن ايران تختلف تماما عن الواقع فالشعب الايراني شعبا ودودا ومضيافا.

واكد على ضرورة تصحيح تلك الرؤية وقال: من خلال التعاون بين ايران وايطاليا يمكن تصحيح هذه الرؤية وبشكل كبير مشيرا الى الامكانيات السياحية التي تتمتع بها كل من ايران وايطاليا.

وقال : نظرا لتلك الامكانيات السياحية بين البلدين لكن مع الاسف لا يتم استثمارها، مؤكدا على ضرورة العمل والتخطيط لتنمية القطاع السياحي بين البلدين.

واعتبر سفير ايطاليا لدي ايران محافظة قزوين بأنها منطقة صناعية مميزة لطالما كانت لها تعاونات اقتصادية مع الدول الاوروبية واضاف : ان العلاقات بين قزوين وايطاليا تعود لسنوات بعيدة ومن المؤكد انها ستنمو مستقبلا.

واوضح برونه انه وخلال زيارته معرض "صنع في ايران" المقام في طهران تعرف على منتجات محافظة قزوين مما جعله يزور المحافظة للتعرف على امكانياتها الصناعية والسياحية عن قرب.

ومن برامج السفير الايطالي في محافظة قزوين زيارة معالمها التاريخية والتعرف على صناعاتها وعقد اجتماعات مع المسؤولين فيها .

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