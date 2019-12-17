طهران تستضيف اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني

وتعقد الدورة الثانية للحوار الأمني الإقليمي في طهران غدا بمشاركة وزراء الأمن الوطني وكبار مستشاري الأمن من إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان .

ويركز الاجتماع الذي يعقد ليوم واحد باستضافة الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، على قضية أفغانستان والمكافحة الشاملة للإرهاب بكل أشكاله .

وستجري على هامش الاجتماع، لقاءات ثنائية بين مستشاري الأمن القومي ووزراء الدول الحاضرين في الاجتماع.

وعقد أول حوار أمني إقليمي في أكتوبر من العام الماضي بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان حول مسألة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة ضد الإرهاب التكفيري.

وتشارك طاجيكستان وأوزبكستان، المجاورتان لأفغانستان في اجتماع هذا العام.

انتهى