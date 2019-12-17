ازاحة الستار عن 10 منتجات تكنولوجية مخبرية

بدأت نشاطات المعرض السابع للمعدات والمواد المختبرية " ايران lab" صباح اليوم الثلاثاء في مدينة المعارض الدولية بطهران بمشاركة 350 شركة معرفية حيث تم ازاحة الستار عن 10 منتجات تقنية في مجال المعدات مخبرية في اليوم الاول.

والمعدات التقنية التي تم ازاحة الستار عنها شملت انظمة قياس حرارية تعمل باشعة غاما و مجاهر الكترونية و طابعات ثلاثية الابعاد بايولوجية وجهاز قياس الاجسام وجهاز میکرواسبکتروفتومتر لتحليل الدقيق .

تستمر فعالیات المعرض السابع للمعدات والمواد المختبرية " ايران lab" الذي بدأت صباح اليوم الثلاثاء 17 كانون الاول الى يوم الجمعة 20 كانون الاول /ديسمبر الحالي .

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