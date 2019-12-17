أربع ميداليات ملونة للرياضيين الإيرانيين في بطولة تركيا للتزلج على الجليد

و تستضيف أرضروم المسابقة الدولية للتزلج الألبي في تركيا (MURAT DEDEMAN CUP) بمشاركة سبع دول، و في اليوم الأول من المنافسات، حصل الرياضيون الإيرانيون على أربع ميداليات ملونة.

في نهاية اليوم الأول من المنافسات، فازت لاعبة التزلج التركية "أوزلم كاريكسي أوغلو" بالمركز الأول وتقلدت ذهبية التزلج المتعرج، فيما ذهبت الميداليتين الفضية والبرونزية الى "عاطفة أحمدي" و " صدف ساوه شمشكي" من إيران.

وفي فئة الرجال، تقلد اللاعب "تيريل لوكتا أبراموفيتش" من تركيا الميدالية الذهبية، فيما ذهبت الميداليتين الفضية والبرونزية للاعبتين "بهنام كياشمشكي" و"مرتضى جعفري من إيران.

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