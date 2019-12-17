مسؤول ياباني: روحاني وآبي سيلتقيان يوم الجمعة في طوكيو

وذكرت وكالة انباء كيودو أن "يوشيهيدا سوجا" اشار الى العلاقات الإيرانية اليابانية العريقة، وأعرب في حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط.

وقال أن زيارة روحاني الى طوكيو تستغرق يومين، موضحا إن لقاء روحاني وآبي يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية اليابانية للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط واستقرار الوضع هناك.

و زيارة الرئيس روحاني إلى اليابان هي الأولى لرئيس إيراني منذ زيارة الرئيس خاتمي في عام 2000.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد زار إيران في يونيو الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء ياباني يزور طهران منذ عام 1978.

انتهى