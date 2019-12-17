"يفا" يحصد جائزة افضل فيلم بمهرجان الأفلام الإيرانية في فرنسا

وفقاً لدائرة العلاقات العامة لمهرجان الأفلام الإيرانية الذي أقيم في مدينة فيتري الفرنسية، حضر الحفل الختامي للمهرجان محافظ فيتري إضافة إلى عدد من المسؤولين في المحافظة وجمع من أهالي منطقة بروتاين، مع عدد من المخرجين الإيرانيين .

هذا وكان فيلم "يفا" الإيراني-الأرمني للمخرجة الايرانية آناهيد آباد قد توج بجائزة المهرجان الأولى، وحل فيلمي "منزل في الشارع41" و" أصحاب الفلل" في المركز الثاني مناصفة، حسب تقييمات المهرجان.

وفيلم"يفا" منتج باللغة الارمنية وشارك في فعاليات مهرجان فجر السينمائي الماضي بدورته الـ35 في طهران وعرض قبل ايام في ثلاث دور سينما، مع ترجمة بالفارسية للمتكلمين باللغة الفارسية في ارمينيا.

صُورت مشاهد الفيلم الذي كان يحمل عنوان "كارواجار" قبل تغييره الى " يفا"، في ارمينيا، و شارك في تمثيل ادوار الفيلم : نارينة غريغوريان، شانت هوانيسيان، سرغي توماسيان، ورج کاسوني، مارجان آوديسيان، روزا آويديسوا، ديغران داويديان، نانور بطروسيان، اولينا آداميان، يلونا مليک ستيان، باول مغرديجيان، ومارات داويديان.

الفيلم يتناول قضايا اجتماعية معاصرة، ويسلط الضوء على المشاكل التي تتعرض لها النساء والاطفال من خلال قصة يفا البالغة من العمر 34 عاما التي تتعرض للملاحقة بعد اتهامها بقتل زوجها. و لحماية ابنتها الوحيدة تقرر الهروب من بلدتها متجهة الى مكان آخر لكن من هناك تبدأ معاناتها.

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