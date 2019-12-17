الرئيس روحاني يصل الى كوالالمبور

وتستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور، القمة الاسلامية المصغرة خلال الفترة من 18 لغاية 21 كانون الاول / ديسمبر الحالي، بمشاركة 400 شخصية بمن فيهم 250 من القادة وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والعلماء من 52 دولة في العالم.

وسيناقش المشاركون في هذا الحدث، اهم التحديات والقضايا المؤثرة في العالم الاسلامي، وبالتالي سبل ازالة هذه التحديات.

الرئيس روحاني، سيلقي كلمة امام قادة الدول الاسلامية في قمة كوالامبور، يشرح خلالها سياسات ايران الاقليمية؛ كما سيبحث مع عدد من القادة والشخصيات رفيعة المستوى المشاركين، القضايا الثنائية ذات والاقليمية والدولية.

يضاف الى ذلك، اللقاءات التي ستجمع رئيس الجمهورية بالجالية الايرانية المقيمة في ماليزيا.

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