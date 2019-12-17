ربط مينائي جابهار وجوادر يعزز نجاح مشروع "حزام واحد – طريق واحد"

وفي كلمة القاها قاسمي الذي مثل الجمهورية الإسلامية في مؤتمر "العلاقات الاعلامية بين شركاء مشروع حزام واحد – طريق واحد" الدولي في اسلام أباد اضاف، ان دور إيران وباكستان كان على الدوام دورا رئيسيا ومعتدلا وفريدا في استتباب الامن وتعزيز التنمية على الصعيد الاقليمي.

واضاف، ان المسؤولين الايرانين والباكستانيين مهدوا الطريق للتقارب والتعاون الشامل لاعضاء رابطة الدول المستقلة ومنطقة غرب اسيا من خلال موقفهم السليم تجاه مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والدور البناء في الاستراتيجيات القائمة على توجهات متعددة الجوانب .

واشار الى مشروع حزام واحد – طريق واحد قائلا، ان ايران تعتبر بان نجاح هذا المشروع رهن باتصاله بالممرات البحرية والبرية بين مينائي جابهار وجوادر الاستراتیجيین موكدا على دور وسائل الاعلام وتعزيز العلاقات الاقليمية مع اعضاء مشروع حزام واحد – طريق واحد لمواجهة الدعايات الغربية المغرضة ضد هذا المشروع.

انتهى**2018/أ م د