موسكو: العلاقات الثنائية مع طهران شهدت تحولا كبيرا في جميع المجالات 

وأضاف نوفاك لدى استقباله اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية لدى روسيا "مهدي سنائي" بمناسبة قرب انتهاء فترة مهامه في موسكو، ان العلاقات الإقتصادية بين البلدين شهدت أيضا نهوضا واضحا بما في ذلك، ادخال مشاريع ثنائية كبرى في مجال الطاقة، والشحن والنقل، والإتفاقية الإقليمية للتجارة الحرة مع الإتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ.

ووصف هذا التقدم بالـ"مفيد والقيم"؛ معربا عن أمله في توظيف الخبرات الجيدة المكتسبة من هذه الفترة في مستقبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

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