ايران والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج لهذا العام

وبشأن زيارته الى السعودية التي جاءت بدعوة من وزير الحج والزيارة السعودية، قال رشيديان في تصريح له اليوم الثلاثاء ان هذه الزيارة حققت انجازات جيدة مضيفا ان الحفاظ على مبدأ العزة والكرامة والهدوء والامن للزوار الايرانيين شكل المحور الرئيسي للمفاوضات التي اجراها الفريق المتفاوض الايراني حيث تم طرحها في البند الاول من مذكرة التفاهم واكد الطرف السعودي أيضا على تمسكه والتزامه بهذا المبدأ.

واشار الى بعض التفاصيل الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والسعودية وكذلك المفاوضات بين الطرفين حول تقديم الخدمات والتسهيلات للزوار الايرانيين وقال انه جرت مفاوضات مع الموسسات التابعة لوزارة الحج السعودية بشان الامور التنفيذية لمناسك الحج لهذا العام وتم التوقيع على نحو 10 مذكرات تفاهم جانبية في اطار تقديم الخدمات المناسبة للزوار وتحسين رفاهيتهم.

وقال ان متابعة قضية شهداء حادث منى تكون دوما ضمن المواضيع التي نتطرق اليها في المفاوضات مضيفا انه جرت متابعة هذه القضية مع الطرف السعودي فضلا عن متابعة الحقوق المتبقية للشهداء والمصابين في حادث المسجد الاحرام.

انتهى**2018/أ م د